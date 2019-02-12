Экс-сотрудников "Славянки" приговорили к срокам за мошенничество

Бывшие сотрудники ОАО "Славянка" и ряда клининговых компаний приговорены к срокам до шести лет и восьми месяцев колонии за мошенничество. Соответствующее решение принял Ногинский городской суд Подмосковья.
Расследованием уголовного дела занимался 516 военный следственный отдел СК РФ. На скамье подсудимых находились бывшие начальник ремонтно-эксплуатационного района № 1 филиала "Ногинский" ОАО "Славянка" и главный инженер Эдуард Лысенин и Дмитрий Матвеев, а также экс-работники клининговых компаний Юлия Аверьянова и Виталий Лезнер.
Их обвиняли в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил Лысенина к шести годам и восьми месяцам колонии, Матвеева — к 5,5 года, Лезнера — к 3,5 года, Аверьянову – к четырем годам.
По версии следствия, осужденные присвоили свыше 7,3 миллиона рублей, выплаченные за невыполенные работы по уборке территории военного городка в Ногинском районе Подмосковья.
В Следственном комитете отметили, что Минобороны РФ намерено добиваться от них компенсации полной суммы причиненного ущерба. Иск ведомства будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.
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