09 марта, 20:03Политика
В Москве арестован студент МГУ из-за названия сети Wi-Fi проукраинским лозунгом
Фото: 123RF/armmypicca
Никулинский суд Москвы арестовал на десять суток студента МГУ Олега Тарасов. Он назвал сеть Wi-Fi в общежитии проукраинским лозунгом. Об этом сообщает ТАСС.
Суд признал виновным Тарасова в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций). Судья назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток с конфискацией предмета административного правонарушения – роутера.
По данным следствия, студент изменил название сети Wi-Fi с целью пропаганды лозунга украинских националистов.
Ранее сотрудники полиции изъяли у жителя Великого Новгорода гирлянду с бегущей строкой, в которой демонстрировался лозунг украинских националистов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о публичной дискредитации ВС РФ.
Читайте также
- В России впервые осудили за госизмену подростка
- Юрист рассказал, что грозит вернувшимся звездам за распространение фейков о ВС РФ