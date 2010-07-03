Подозреваемых в создании экстремистского сообщества арестовали до 6 июля

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Даниила Бондаря и Кирилла Ученова, подозреваемых в создании неонацистской группировки, арестовали до 6 июля текущего года. Такое решение принял Пресненский районный суд столицы, передает Агентство "Москва".

В суде агентству сообщили, что мера пресечения Ученову была избрана в закрытом режиме, о чем ходатайствовал сам подозреваемый.

7 мая сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых активных членов националистической организации, которые причастны к нападениям на мигрантов в Москве, Владимире и Рязани.

Лидеры и члены группировки пропагандировали националистическую идеологию. Кроме того, они занимались вербовкой и психологической подготовкой единомышленников для разжигания межрасовой розни.

При обысках силовики нашли и изъяли травматическое и холодное оружие, тактическое снаряжение, печатную атрибутику и средства коммуникации.