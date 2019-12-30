Жулин оценил выступление Туктамышевой на чемпионате России

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Красноярске.

"И ее работа, и работа ее тренера Алексея Мишина вызывают огромное уважение. Лиза в 23 года пытается делать то же, что делают 15-летние фигуристки. И ей в разы сложнее, так что она, конечно, труженица", – сказал Жулин в беседе RT.

По его словам, Туктамышева усложнила свои программы из-за конкуренток. Жулин отметил, что она добавила четверной тулуп.

"Но этот тулуп ей еще нужно "напрыгивать" на тренировках", – добавил специалист.

Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Победительницей в женском одиночном катании стала фигуристка Анна Щербакова.

По сумме короткой и произвольной программ 15-летняя спортсменка набрала 261,87 балла. Для нее золотая медаль на чемпионате страны стала уже второй. В текущем сезона она также заняла второе место в финале Гран-при, а по сезону одержала две победы на отдельных этапах – в Китае и США.

Второе и третье места на чемпионате России в 2019 году заняли Алена Косторная и Александра Трусова соответственно.

