Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

12:23

Жулин оценил выступление Туктамышевой на чемпионате России

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Красноярске.

"И ее работа, и работа ее тренера Алексея Мишина вызывают огромное уважение. Лиза в 23 года пытается делать то же, что делают 15-летние фигуристки. И ей в разы сложнее, так что она, конечно, труженица", – сказал Жулин в беседе RT.

По его словам, Туктамышева усложнила свои программы из-за конкуренток. Жулин отметил, что она добавила четверной тулуп.

"Но этот тулуп ей еще нужно "напрыгивать" на тренировках", – добавил специалист.

Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Победительницей в женском одиночном катании стала фигуристка Анна Щербакова.

По сумме короткой и произвольной программ 15-летняя спортсменка набрала 261,87 балла. Для нее золотая медаль на чемпионате страны стала уже второй. В текущем сезона она также заняла второе место в финале Гран-при, а по сезону одержала две победы на отдельных этапах – в Китае и США.

Второе и третье места на чемпионате России в 2019 году заняли Алена Косторная и Александра Трусова соответственно.

Поврежденные коньки стали причиной отказа Медведевой от выступления на чемпионате России

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика