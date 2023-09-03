Ферстаппен установил новый рекорд "Формулы-1" по выигранным Гран-при подряд

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Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-При Италии и установил рекорд "Формулы-1" по количеству побед подряд. Об этом сообщает издание ТАСС.

Ферстаппен стал победителем 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" – Гран-при Италии.

Соревнования проходили на автодроме в пригороде Милана в Монце. Второе место занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес, тройку лучших замкнул испанец Карлос Сайнс – младший из "Феррари".

Это десятая победа Ферстаппена подряд. Так он установил рекорд "Формулы-1" по этому показателю. До этого титул рекордсмена сохранял немец Себастьян Феттель, который в 2013 году выиграл девять гонок подряд.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен стал победителем 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" – Гран-при Нидерландов. Финальное соревнование проходило на автодроме в Зандворте. Второе место в гонке занял испанский пилот Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин". Третьим стал француз "Альпина" Пьер Гасли.