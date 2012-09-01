Полтора миллиона детей России впервые пошли в школу

Более 13 миллионов российских школьников 1 сентября сели за парты, из них 1 миллион 470 тысяч первоклассников.

Студентов в этом году 6 млн 490 тысяч человек, а начальное и среднее профессиональное образование в этом году получат 3 млн 161 тысяч человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство образования и науки РФ.



Общее количество образовательных учреждений всех уровней в России - 102 153, в них обучается свыше 30 млн человек. В этом году в эксплуатацию введено 549 новых образовательных учреждений.

Напомним, за правопорядком в эти дни следят около 25 тысяч полицейских. Так, в субботу - 1 сентября будут задействованы около 17 тысяч человек, 2 сентября - 7,5 тысяч человек.

1 сентября вблизи образовательных заведений Москвы запрещена парковка транспорта. Эвакуируются брошенные около школ или неправильно припаркованные машины, уже вывезено 1800 единиц транспорта.