Ученик шестого класса пропал в подмосковном Пущино

В подмосковном Пущино разыскивают ученика шестого класса, который пропал накануне. Около 15.45 мальчик вышел из школы, но домой так и не вернулся.

С заявлением в полицию в 23.10 обратился отец школьника, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что ребенок воспитывается в неблагополучной семье. Мальчик состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Ранее он неоднократно уходил из дома.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!