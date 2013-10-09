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09 октября 2013, 09:18

МО

Ученик шестого класса пропал в подмосковном Пущино

В подмосковном Пущино разыскивают ученика шестого класса, который пропал накануне. Около 15.45 мальчик вышел из школы, но домой так и не вернулся.

С заявлением в полицию в 23.10 обратился отец школьника, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что ребенок воспитывается в неблагополучной семье. Мальчик состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Ранее он неоднократно уходил из дома.

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