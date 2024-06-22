Икону "Троица" увезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру

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Икону "Троица" увезли из храма Христа Спасителя в Москве в Троице-Сергиеву лавру накануне праздника Святой Троицы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, из капсулы, в которой находилась икона в храме, ее перенесли в специальный ящик в автомобиль для перевозки художественных ценностей. Машину сопровождала дорожно-патрульная служба.

20 июня в Свято-Троицкой Сергиевой лавре сообщили, что для иконы уже установили киот – специальную капсулу. Она оснащена системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Ранее директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев рассказывал, что специалисты создают все технические и инженерные условия в Троице-Сергиевой лавре для хранения иконы.

Икона была написана Андреем Рублевым в XV веке. В 1929 году ее перевезли в Третьяковскую галерею, где она находилась до недавнего времени. В мае Владимир Путин поручил вернуть "Троицу" церкви, а уже в начале июня 2023 года патриарх заявил, что икона будет находиться в храме Христа Спасителя, после чего вернется в лавру.

