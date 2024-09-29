Самолет рейса Москва – Самара экстренно сел в Ульяновске

Фото: 123RF/bombaert

Летевший из Москвы в Самару самолет экстренно приземлился в Ульяновске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный аэропорт.

По данным агентства, причиной посадки была "техническая необходимость" со стороны авиакомпании. В ближайшее время воздушное судно должно вылететь и продолжить свой курс.

Аэропорт Внуково был закрыт ранее почти 40 минут из-за лопнувшей шины у самолета. Инцидент произошел 27 сентября в 09:30 после посадки самолета Як-40 Вологодского авиационного предприятия.

За несколько дней до этого в московском аэропорту Домодедово пресекли попытку проникновения на охраняемую территорию. Были задержаны двое граждан, которые пытались попасть на территорию контролируемой зоны Домодедово.