Задержанных в Минске российских журналистов отпустили

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Все задержанные в ходе акций протестов в Минске российские журналисты отпущены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в республике Алексея Маскалева.

"Всех журналистов российских СМИ, которые были доставлены в несколько отделений милиции Минска с акций, оперативно отпустили после проверки документов. Те, у кого была аккредитация при МИД Белоруссии, продолжают работать, те, у кого ее нет, вернутся на родину в ближайшее время", – сказал Маскалев.

Ранее стало известно о задержании 13 человек. По сведениям белорусских СМИ, среди них были сотрудники Reuters, Associated Press, ТАСС, TUT.BY, "Радио Свободы", "Нашей Нивы", БелаПАН, "Белсат". В МВД Белоруссии заявляли, что журналистов попросили проехать в отделение милиции для проверки документов.

Это не первый инцидент, связанный с задержанием журналистов при освещении протестов в республике. В начале месяца это коснулось фотографа МИА "Россия сегодня", троих журналистов телеканала "Дождь", корреспондентов Znak.com и "Медузы" и других.

Союз журналистов России выразил протест, подчеркнув, что милиция и ОМОН действовали в отношении них с особой жестокостью. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что у работников СМИ не было аккредитации.

В результате журналистов отпустили и выслали из республики. В общегражданские документы поставили штамп о запрете на пять лет въезжать на территорию Белоруссии. Это сделало в РФ паспорта недействительными.

Несанкционированные протестные акции начались в столице Белоруссии Минске и ряде других городов страны вечером воскресенья, 9 августа, после выборов президента республики.

