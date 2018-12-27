Стая ворон выгнала полярную сову из парка "Сокольники"

Орнитологи заметили в парке "Сокольники" полярную сову. Они предположили, что из Заполярья ее привлекла комфортная погода, которая установилась в Москве. Об этом Агентству "Москва" сообщил руководитель паркового проекта "Орнитарий" Вадим Мишин.
По его словам, в Сибири и Заполярье сейчас сильные морозы и снегопады, а в Москве для полярных сов установилась комфортная погода. Птицы улетают к югу, потому что здесь легче добывать пищу.
"У нас в "Сокольниках" вчера наблюдалась полярная сова. Ее гоняла по парку стая ворон и прогнала в сторону Лосиного острова. Видимо, сова несколько ослаблена и не смогла спрятаться от ворон, которые гоняют любых сов, кроме филина. Появление полярной совы – это уникальное явление для Московского региона, последний раз такое было два года назад", – поделился Мишин.
В Москве полярные совы будут питаться по большей части мышами, крысами и мелкими птицами. По ночам они будут составлять конкуренцию с неясытями и ушастыми совами, фактически отбирая у них корм. Орнитолог отметил, что полярная сова намного крупнее и сильнее этих двух видов птиц, которые обитают в средней полосе.
В "Мосприроде" ранее сообщили, что перед Новым годом угостят птиц в московских парках игрушками из сала и семечек. На елках развесят рябиновые бусы и игрушки из семян и несоленого сала.
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