Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, пострадал один человек.

17 июня вертолет Ми-8 с пассажирами на борту совершил вынужденную посадку недалеко от Якутска. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 21 пассажир. В результате происшествия никто не погиб. К месту посадки был отправлен региональный поисково-спасательный отряд.

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