Приехавшего на ЧМ-2018 американца госпитализировали в психбольницу

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Американского болельщика госпитализировали в психиатрическую больницу Санкт-Петербурга. Его забрали из номера отеля, где он проживал с отцом, сообщают "Аргументы недели".

У американца был при себе паспорт болельщика. 39-летний мужчина вел себя настолько неадекватно, что к нему пришлось применить силу. Отец болельщика не препятствовал госпитализации сына.

Ранее за дебош в поезде оштрафовали британских болельщиков. Пьяный пассажир с паспортом болельщика в поезде "Москва – Волгоград" разбил стекло и получил травму, из-за чего его доставили в больницу.

Другой болельщик, узнав об этом, вышел из поезда. Желание соотечественников остановить его обернулось конфликтом, а на замечания правоохранителя иностранец не реагировал. В отношении обоих британцев возбудили административные дела.