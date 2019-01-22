Здание Арбитражного суда загорелось в Петербурге

Сотрудники МЧС тушат пожар в здании Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте, сообщает пресс-служба городского главка МЧС.

В 9:35 поступила информация о возгорании по адресу: Центральный район, Суворовский проспект, дом 50. В 9:41 приехало первое пожарно-спасательное подразделение. Площадь пожара в комнате шестиэтажного здания составила 20 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара от МЧС привлекли 15 единиц техники и 52 человек личного состава.