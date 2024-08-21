Муж убитой ВСУ беременной под Суджей считает, что она могла прикрыть собой сына

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Расстрелянная украинскими военными беременная женщина могла прикрыть собой двухлетнего сына, который сидел на заднем сиденье, заявил ее муж Артем Кузнецов.

"У сына три осколочных ранения были от кузова автомобиля. Даже не стекол, а именно металл, который пули разрывали. До почки там чуть-чуть не достал. Я богу благодарен, что сын остался жив, это жена пулю эту поймала инстинктивно, потому что он был за ней", – рассказал он в беседе с ТАСС.

Трагедия произошла 6 августа, когда семья эвакуировалась из Куриловки. По дороге они встретили солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), который открыл по авто огонь.

"Я почувствовал, как машину мою начинают осыпать, как будто камнями. Голову поворачиваю, а он, вот он, буквально в двух метрах от меня, солдат ВСУ с синей повязкой, с автоматом, он видел меня, я видел его", – отметил очевидец.

В этот момент украинец ранил его жену и сына. Медики долго пытались спасти женщину на втором месяце беременности, однако она скончалась. Тело до сих пор находится в медицинском учреждении, его оттуда не эвакуировали, подчеркнул мужчина.



"Вот так вот все произошло в один момент. Просто вся жизнь перечеркнулась", – добавил он

Также Кузнецов призвал страны Запада надавить на Украину, чтобы она открыла гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и эвакуации погибших. Следователи СКР уже фиксируют факты целенаправленного посягательства на жизнь мирных жителей и гражданские объекты в Курской области.

Бои с ВСУ идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Общие потери украинцев на этом направлении составили 4 430 солдат и 65 танков.

