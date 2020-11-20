Полиция задержала юношу, повредившего иномарку в центре Москвы

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в порче автомобиля в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва"

С заявлением в полицию обратилась 43-летняя жительница города. По ее словам, неизвестный повредил ее автомобиль Porsche Macan, припаркованный на 3-й Красногвардейской улице.

"В ходе проверки полицейские на улице Литвина-Седого задержали подозреваемого – 18-летнего приезжего молодого человека. Установлено, что, находясь на парковке по вышеуказанному адресу, злоумышленник беспричинно повредил зеркальные элементы, левую и правую стороны кузова, капот, заднюю левую фару, а также другие элементы автомобиля", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет примерно 70 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или порча имущества". На данный момент юноша находится под подпиской о невыезде. Следователи проверят его на причастность к другим правонарушениям.

В октябре в Сети появилось видео, на котором неизвестный ломает зеркала у нескольких автомобилей на 15-й Парковой улице. Нетрезвого мужчину начала разыскивать полиция.

