Полиция задержала юношу, повредившего иномарку в центре Москвы

14:40
С заявлением в полицию обратилась 43-летняя жительница города. По ее словам, неизвестный повредил ее автомобиль Porsche Macan, припаркованный на 3-й Красногвардейской улице.
"В ходе проверки полицейские на улице Литвина-Седого задержали подозреваемого – 18-летнего приезжего молодого человека. Установлено, что, находясь на парковке по вышеуказанному адресу, злоумышленник беспричинно повредил зеркальные элементы, левую и правую стороны кузова, капот, заднюю левую фару, а также другие элементы автомобиля", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет примерно 70 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или порча имущества". На данный момент юноша находится под подпиской о невыезде. Следователи проверят его на причастность к другим правонарушениям.
В октябре в Сети появилось видео, на котором неизвестный ломает зеркала у нескольких автомобилей на 15-й Парковой улице. Нетрезвого мужчину начала разыскивать полиция.
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