Уровень воды в реке у тюменского Ишима поднялся до 1 006 сантиметров

Фото: ТАСС/Денис Моргунов

Вода в реке Ишим рядом с одноименным населенным пунктом поднялась за сутки на 95 сантиметров. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале информационного центра правительства региона.

По состоянию на 20:00 (18:00 по московскому времени) 20 апреля уровень достиг 1 006 сантиметров.

Уровень воды в Ишиме Тюменской области превысил рекорд 2017 года (982 сантиметра). Глава региона предупредил, что вниз по течению идет огромный объем воды.

В результате весеннего половодья оказалась размыта временная насыпь рядом с поселком Плодопитомник.

В России остаются затопленными 16 258 жилых домов и 31 141 приусадебный участок.

