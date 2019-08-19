В ТиНАО загорелся газгольдер

19 августа, 19:15
19 августа, 19:15
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
В тушении возгорания газгольдера в поселении Первомайское принимают участие 15 человек и четыре единицы техники, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице.
Отмечается, что инцидент произошел на территории частного домовладения. Там происходит факельное горение подземной емкости для бытового газа, которая предназначена для бытовых нужд.
"Подразделения направлены на защиту построек и недопущению распространения пожара. Личный состав работает с соблюдением охраны труда на безопасном расстоянии", – рассказали агентству в ведомстве.
В результате возгорания пострадал один человек.
"Рабочий производил зарядку подземной емкости для бытового газа для частных нужд на частной территории, произошло возгорание. Рабочий самостоятельно обратился к медикам для осмотра", – сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице.
В МЧС отметили, что на данный момент интенсивность горения снизилась.
Ранее пожар произошел на заводе по производству синтетических смол в Балашихе. Огонь локализовали в 16:30, а в 16:40 ликвидировали открытое горение. С пламенем боролись 25 единиц техники и 78 человек.
Пожару присвоили второй номер сложности тушения из пяти возможных. Пострадавших в результате инцидента нет, люди покинули цех самостоятельно.
Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 14:50.
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