Украинский боксер Усик отпущен после задержания в Кракове

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Украинского боксера Александра Усика отпустили после задержания в аэропорту польского Кракова. Об этом сообщил лидер Украины Владимир Зеленский в соцсети X.

"Поговорил по телефону с Александром Усиком после того, как он был задержан. <...> Сейчас все в порядке, нашего чемпиона отпустили", – написал украинский прзидент.

Зеленский также заявил, что дал поручения главе МИД Украины Андрею Сибиге и главе МВД Украины Игорю Клименко разобраться во всех деталях произошедшего.

Согласно данным местных СМИ, Усик прибыл из Киева в Краков на машине, а оттуда собирался лететь в Испанию на сборы. Однако, по невыясненным причинам, сопровождавшему боксера лицу отказали в допуске на рейс. Усик отказался лететь один и начал сопротивляться задержанию коллеги, за что и был также задержан.

О задержании украинского боксера сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту польского Кракова стало известно вечером 17 сентября. Жена Усика в своих соцсетях сообщила, что "ничего криминального не произошло" и пообещала, что боксер сам расскажет о причинах задержания.