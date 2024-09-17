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17 сентября, 23:39

Происшествия

Украинский боксер Александр Усик задержан в Кракове

Фото: ТАСС/AP/Francisco Seco

Украинский боксер Александр Усик задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту польского Кракова. Об этом со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Жана Беленюка сообщает ТАСС.

Обстоятельства инцидента и причины задержания боксера выясняются.

В свою очередь, жена боксера в своих соцсетях сообщила, что "ничего криминального не произошло", а Усик сам все объяснит в скором времени.

Ранее, 15 сентября, российского актера театра и кино Евгения Ткачука задержали в аэропорту Пулково. По данным СМИ, актер подозревается в перевозке наркотиков. Во время досмотра перед вылетом у него был найден сверток с неизвестным веществом, который был отправлен на экспертизу. Самого же Ткачука передали сотрудниками полиции, которые составили на него административный протокол, после чего отпустили.

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