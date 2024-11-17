СК возбудил дело после митинга с противоправными лозунгами в МФЮА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

СК России проверит сведения о противоправных действиях студентов МФЮА. Об этом пишет ТАСС.

Следственные органы ГСУ СК по городу Москве возбудили уголовное дело по признакам преступления о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

По данным ведомства, в социальных сетях распространяется видео, на котором молодые люди с флагом иностранного государства в одном из образовательных учреждений Москвы скандируют противоправные лозунги.

"С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также подлинности размещенной в сети Интернет видеозаписи и озвученных высказываний в рамках уголовного дела назначены необходимые исследования", – заявили в СК.

До этого более 500 иностранных граждан были задержаны в хостеле на юго-западе Москвы по делу об организации экстремистского сообщества. В рамках расследования дела столичные следователи вместе с оперативниками и Росгвардией провели обыск в хостеле, расположенном на Новоясеневском проспекте, в связи с поступившей информацией о нарушении миграционного законодательства.