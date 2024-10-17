ТАСС: застреливший участника СВО в Подмосковье мог иметь сообщника

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Злоумышленник, застреливший участника СВО в Московской области, мог быть не один, а с сообщником, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщник ожидал его в автомобиле недалеко от места преступления, уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел утром 16 октября в деревне Меленки Солнечногорского городского округа. В связи с этим было возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия. СМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявляли, что погибшим оказался участник СВО, заместитель начальника одной из воинских частей.

Позже появилась информация, что убийство военнослужащего было спланировано заранее и носит заказной характер. По мнению источника СМИ, за маршрутом военного следили.

Уголовное дело об убийстве военного передали в управление по расследованию особо важных дел. Как установили следователи, преступник стрелял, стоя на грунтовой дороге.

По их данным, он выстрелил не менее девяти раз в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением потерпевшего, причинив ему не менее шести огнестрельных ранений. После этого нападавший скрылся.