После убийства в Мытищах введен план "Перехват"

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Подмосковная полиция объявила план "Перехват" после убийства мужчины в городе Мытищи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемые скрываются на автомобиле Volkswagen Touareg. Уточняется, что они вооружены.

Ранее сообщалось, что вечером 14 марта около жилого дома на улице Борисовка в Мытищах обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. По данным СМИ, застреленный был индивидуальным предпринимателем, он занимался торговлей.