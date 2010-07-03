Ветеринары не нашли заболеваний у погибшей на Борисовских прудах рыбы

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Ветеринары не обнаружили заболеваний у рыбы, которая погибла на Борисовских прудах. Причиной этому могла стать жара, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"По предварительной информации, рыба на Борисовских прудах могла погибнуть из-за недостатка кислорода в связи с жарой. Ветеринары не выявили у рыбы заболеваний", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что берег Борисовских прудов на юге столицы усеян мертвой рыбой. По словам активистов, в прошлом году было то же самое: десятки рыб лежали по всему берегу.