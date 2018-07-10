PR-менеджер Black Star украл ноутбук у сантехника в Москве

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PR-менеджера лейбла Black Star подозревают в краже ноутбука у слесаря-сантехника из Белоруссии, сообщает Агентство "Москва".

22-летнего уроженца республики Саха задержали 9 июля в доме 41 по улице Талалихина. По предварительным сведениям, ночью по этому адресу он похитил ноутбук Lenovo за 15 тысяч рублей. Это произошло в квартире, в которой проживает 38-летний слесарь-сантехник ООО "ВТС" из Белоруссии.

После допроса подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Квартиру на Кутузовском проспекте, где он живет, обыскали, но ноутбук не нашли. По факту случившегося возбудили уголовное дело.