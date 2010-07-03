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Неизвестный под видом сына москвички продал ее квартиру почти за 16 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленник сперва вступил в права наследования квартирой по адресу улица Большая Татарская, а после заключил договор купли-продажи квартиры.

При этом уточняется, что в период с январь по ноябрь неизвестный человек, представившись сыном женщины 1978 года рождения, предоставлял нотариусу необходимые документы, в том числе свидетельство о смерти гражданки и свое свидетельство о рождении.

МВД возбудило уголовное дело по факту происшествия, все обстоятельства произошедшего выясняются.