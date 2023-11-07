ФСБ и МВД задержали действовавших в 8 регионах России фальшивомонетчиков

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Правоохранительные органы выявили фальшивомонетчиков в 8 регионах России. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России и официального представителя МВД Ирину Волк сообщил ТАСС.

Там уточнили, что злоумышленники специализировались на подделке 5-тысячных купюр и работали на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Дагестана и Крыма.

Участники преступного сообщества получали до 2 миллиардов рублей в год за сбыт высококачественных подделок банкнот. Они сбывали фальшивки через курьеров, рассказали в ФСБ. По имеющейся информации, криминальная организация действовала с августа 2018 года.

Также преступники организовали онлайн-магазин в теневой части Сети, где продавали незаконный товар. Там покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, а затем получали координаты тайников-закладок.

В марте этого года в ФСБ РФ уже заявляли, что в Дагестане разоблачили масштабное производство фальшивых купюр по 5 тысяч рублей.

По данным спецслужб, в год там печаталось более миллиарда рублей. Масштабное производство фальшивых денежных знаков организовали на территории Левашинского района республики.

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