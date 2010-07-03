Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спасатели вытащили из Терлецких прудов тонущего пьяного мужчину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что дежурные поисково-спасательной станции "Терлецкая" во время своего патрулирования заметили тонущего мужчину. Они оперативно выловили его из воды, а после чего доставили на станцию.

По словам спасателей, мужчина 1995 года рождения был в сильном алкогольном опьянении. К месту ЧП были вызваны сотрудники скорой помощи.

Накануне из Борисовского пруда спасатели вытащили тонущего мужчину. По словам спасателей, мужчина был трезв. Ему оказали первую помощь, а затем передали родственникам.

В конце мая пьяный мужчина на спор прыгнул в Москву-реку у здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Спасатели вытащили его из воды и передали наряду полиции. Как выяснилось, что молодой человек поспорил с друзьями, что переплывет реку до причала Парка Горького.

