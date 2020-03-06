Сотрудница магазина в Москве исчезла после ошибочного начисления аванса в 2 млн рублей

09:15
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Сотрудница магазина детской одежды в центре столицы исчезла после того, как ей по ошибке выплатили аванс в два миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".
В полицию 5 марта обратилась представитель организации, в которой работала злоумышленница, и сообщила, что та устроилась в отдел молодежной и детской одежды 29 октября. Женщина заняла должность заведующей секцией и получала за свою работу оклад 23 тысячи рублей.
Заявитель подчеркнул, что 27 ноября 2019 года при начислении аванса заработной платы была допущена счетная ошибка, в результате которой сотруднице выплатили лишние два миллиона. С этого момента работница перестала отвечать на звонки и не получает почтовую корреспонденцию с требованием вернуть указанную сумму.
В полиции выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что жительница Уфы ограбила компанию, в которой работала, почти на 1 миллион рублей. Следователям удалось выяснить, что 31-летняя женщина имела доступ к цифровой подписи директора компании и специализированной программе учета. За счет этого ей удалось подделывать документы о повышении собственной зарплаты – они не вызывали подозрения из-за подписи директора.
Поддельные поручения на выплаты сотрудница отправляла в банк с 2013 по 2016 год. Впоследствии средства поступали на ее личный счет. Злоумышленнице уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
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