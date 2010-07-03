Покусанных в Химках черных лебедей отправили на лечение

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Черных лебедей и шипунов, покусанных собакой в Химках, отправили на реабилитацию и лечение, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Московской области.

Две пары птиц – черных лебедей и шипунов – запустил в Барашкинский пруд один из совладельцев кафе на берегу водоема.

По словам очевидцев, один из местных жителей, гуляя с собакой, натравил ее на лебедей, в результате чего птицы получили повреждения.

Владельца птиц оштрафовали, поскольку он не уведомил госорганы о переселении птиц на новое место, что является нарушением федерального закона.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту нападения овчарки на восьмилетнего ребенка в Дмитрове. Искусанный собакой ребенок был госпитализирован с множественными травмами.