Рейс Москва – Стамбул вернулся в аэропорт Внуково

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Самолет Airbus-А321 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший по рейсу Москва – Стамбул, вернулся в аэропорт Внуково. Об этом сообщают СМИ.

"Самолет Airbus-А321, отправившийся в рейс TK416 Москва – Стамбул в 20:17, вынужденно вернулся. Приземление состоялось в 21:52 и прошло в штатном режиме", – рассказал Агентству "Москва" официальный представитель воздушной гавани.

Он также уточнил, что среди пассажиров пострадавших нет. По словам представителя аэропорта, информацией о причинах возвращения самолета он не владеет.

При этом в авиакомпании заявили, что причиной возвращения воздушного лайнера стал пьяный пассажир. Об этом пишет РИА Новости.

"На борту самолета, следовавшего из московского аэропорта Внуково в Стамбул рейсом ТK 416, находился пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения, который беспокоил других пассажиров и создавал ситуацию, опасную для продолжения полета", – подчеркнули в компании.

Уточняется, что командиром воздушного судна было принято решение о возвращении во Внуково. Дебошир был высажен с борта.

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