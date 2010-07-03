Рейс Москва – Стамбул вернулся в аэропорт Внуково

04 октября, 23:57
04 октября, 23:57
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Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Самолет Airbus-А321 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший по рейсу Москва – Стамбул, вернулся в аэропорт Внуково. Об этом сообщают СМИ.
"Самолет Airbus-А321, отправившийся в рейс TK416 Москва – Стамбул в 20:17, вынужденно вернулся. Приземление состоялось в 21:52 и прошло в штатном режиме", – рассказал Агентству "Москва" официальный представитель воздушной гавани.
Он также уточнил, что среди пассажиров пострадавших нет. По словам представителя аэропорта, информацией о причинах возвращения самолета он не владеет.
При этом в авиакомпании заявили, что причиной возвращения воздушного лайнера стал пьяный пассажир. Об этом пишет РИА Новости.
"На борту самолета, следовавшего из московского аэропорта Внуково в Стамбул рейсом ТK 416, находился пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения, который беспокоил других пассажиров и создавал ситуацию, опасную для продолжения полета", – подчеркнули в компании.
Уточняется, что командиром воздушного судна было принято решение о возвращении во Внуково. Дебошир был высажен с борта.
Ранее пять человек стали жертвами катастрофы Ан-12 под Львовом. Еще трое пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
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