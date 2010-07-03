Число жертв катастрофы Ан-12 под Львовом возросло до пяти

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Пять человек погибли на Украине в результате аварийной посадки Ан-12 в селе Сокольники Львовской области, сообщает "Интерфакс".

Еще троих человек госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Эту информацию подтвердил мэр Львова Андрей Садовой. "Сейчас на месте аварии. Двух пострадавших направили в 8-ю больницу, еще одного пытаются высвободить. Пять погибших", – написал он в Facebook.

Ранее сообщалось о троих погибших и троих пострадавших.

Транспортный самолет Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" выполнял чартерный рейс по маршруту Виго (Испания) – Львов (Украина). Судно совершило аварийную посадку утром в пятницу в селе Сокольники Львовской области.

До взлетно-посадочной полосы самолет не долетел около 1,5 километра из-за нехватки горючего, уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

По состоянию на 9:00 установлено, что на борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавшей груз.