Пожар в колонии в Пермском крае ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС Пермского края"

Пожар в исправительной колонии № 37 в Пермском крае был ликвидирован в 15:10 по местному времени (13:10 по московскому). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный главк ГУ ФСИН РФ.

Возгорание было локализовано на площади 1 700 квадратных метров в 14:16 по местному времени (12:16 по московскому). Учреждение работает в штатном режиме, среди сотрудников и осужденных пострадавших нет. Об этом ведомство рассказало РИА Новости.

В материале уточнили, что в момент возникновения пожара производственные работы в цехе не проводились, эвакуация осужденных не требуется. В тушении пожара задействовали примерно 30 человек и 11 единиц техники.

По факту инцидента проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины пожара, подчеркнули в сообщении.

Ранее стало известно, что огонь охватил крышу швейного цеха колонии на площади 1 500 квадратных метров в поселке Половинка Пермского края.

До этого здание автосервиса загорелось в микрорайоне Сходня в городском округе Химки. Площадь возгорания составила порядка тысячи квадратных метров. Огонь удалось локализовать.

Автосервис загорелся в Химках