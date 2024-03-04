04 марта, 13:53Происшествия
Пожар в колонии в Пермском крае ликвидировали
Фото: телеграм-канал "МЧС Пермского края"
Пожар в исправительной колонии № 37 в Пермском крае был ликвидирован в 15:10 по местному времени (13:10 по московскому). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный главк ГУ ФСИН РФ.
Возгорание было локализовано на площади 1 700 квадратных метров в 14:16 по местному времени (12:16 по московскому). Учреждение работает в штатном режиме, среди сотрудников и осужденных пострадавших нет. Об этом ведомство рассказало РИА Новости.
В материале уточнили, что в момент возникновения пожара производственные работы в цехе не проводились, эвакуация осужденных не требуется. В тушении пожара задействовали примерно 30 человек и 11 единиц техники.
По факту инцидента проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины пожара, подчеркнули в сообщении.
Ранее стало известно, что огонь охватил крышу швейного цеха колонии на площади 1 500 квадратных метров в поселке Половинка Пермского края.
До этого здание автосервиса загорелось в микрорайоне Сходня в городском округе Химки. Площадь возгорания составила порядка тысячи квадратных метров. Огонь удалось локализовать.
Автосервис загорелся в Химках
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