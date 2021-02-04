Грузовик и легковушка столкнулись на Киевском шоссе

Фото: телеграм канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла на Киевском шоссе. Об этом сообщается на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

В ведомстве рассказали, что авария произошла на 19-м километре шоссе. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие.

Водителей предупредили, что из-за столкновения машин на съезде с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД перекрыто движение.

Ранее грузовой фургон опрокинулся на МКАД. Инцидент произошел в районе съезда на Рублево-Успенское шоссе в направлении области. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.