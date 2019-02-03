Внедорожник за 6 млн рублей украли у безработной в Москве

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Внедорожник Toyota Land Cruiser похитили 1 февраля в столичном районе Таганский, передает Агентство "Москва".

С заявлением о краже от дома по месту жительства обратилась безработная жительница столицы. Материальный ущерб составил 5 миллионов 761 тысячу рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по городу.

31 января неизвестный на юго-востоке Москвы похитил кроссовер Lexus LX 300 стоимостью 3,3 миллиона рублей.