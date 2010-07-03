Полиция изъяла около 500 граммов мефедрона в Химках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали в Химках мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства мефедрон.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области, 34-летний житель Ростова-на-Дону был арестован в микрорайоне Новогорск.

При личном досмотре у мужчины обнаружили два пакета таблетками и два свертка с мефедроном общей массой более 490 граммов. Возбуждено уголовное дело.

24 июля суд в Серпухове приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима за попытку сбыть более 800 граммов героина.