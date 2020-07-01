СК начал проверку после ДТП с участием маршрутки в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Следователи начали проверку после ДТП в подмосковном Чеховском городском округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

Авария с участием такси и рейсовой маршрутки произошла 1 июля на втором километре трассы Чехов – Кресты. В результате происшествия пострадали девять человек, трое из которых подростки. Всего в автобусе находилось 15 человек.

СК организовал доследственную проверку, после которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, опрашиваются очевидцы. Выясняются обстоятельства инцидента.

23 июня рейсовый автобус сбил 13-летнюю девочку, выскочившую верхом на лошади на трассу М10 "Россия" в Подмосковье.

