На Кипре задержали экс-мэра Тулы

На Кипре задержан бывший мэр Тулы и учредитель управляющей компании ОАО "Фирма "РЭМС" Алиса Толкачева. Задержание прошло по линии Интерпола по запросу России, сообщает "Интерфакс".
По данным следствия, в период с июля по август 2015 года руководство фирмы "РЭМС" не перечислило 1,7 миллиона рублей ресурсоснабжающей организации. С сентября 2015 года по июль 2016 года ресурсоснабжающая организация не досчиталась более 22 миллионов рублей.
На принадлежащие гендиректору "РЭМС" 35 объектов недвижимости на общую сумму более 107 миллионов рублей наложили арест. В общей сложности на Толкачеву заведено шесть уголовных дел. Экс-мэр считает возбуждение дел незаконным.
В октябре 2017 года Пролетарский районный суд Тулы принял решение о заочном аресте Толкачевой. Ее обвиняют по статье "Покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".
Толкачева руководила городом с марта 2010 года по март 2011 года. Сейчас она находится в тюрьме, рассматривается вопрос о ее экстрадиции.
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