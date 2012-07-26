День крещения Руси отметят в Москве концертом и автопробегом

26 июля 2012, 18:49
Православные христиане 28 июля отметят День крещения Руси. В Москве к празднику приурочен концерт, который пройдет в храме Христа Спасителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Константина Блаженова. В концерте примут участие фольклорные коллективы из России, Украины и Белоруссии.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в этот день совершит богослужение в Киеве. Во всех московских храмах пройдут торжественные богослужения, которые завершатся в полдень колокольным звоном.
В городских библиотеках 28 июля откроются специализированные выставки, а в столичных парках пройдут концерты и реконструкции исторических событий. Кроме того, в субботу состоится автопробег из Москвы в Рязань. Он стартует в 9.00 от Новой площади.
Крестил Киевскую Русь в 988 году Святой равноапостольный князь Владимир. С этого времени христианство в греко-православной форме было признано государственной религией.
День крещения Руси официально отмечается в России с 2010 года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: