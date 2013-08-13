Форма поиска по сайту

13 августа 2013, 23:49

Происшествия

Пожар произошел в Центре рентгенорадиологии в Москве

Небольшой пожар произошел поздно вечером во вторник в Российском научном центре рентгенорадиологии в Москве.

Возгорание и задымление имели место в подвале административного корпуса центра, расположенного по адресу: улица Профсоюзная, 86, передает РИА Новости.

Огонь был потушен подручными средствами, однако в целях безопасности людей, находившихся в здании, эвакуировали.

В результате инцидента пострадавших нет.

пожары чп

