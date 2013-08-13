13 августа 2013, 23:49Происшествия
Пожар произошел в Центре рентгенорадиологии в Москве
Небольшой пожар произошел поздно вечером во вторник в Российском научном центре рентгенорадиологии в Москве.
Возгорание и задымление имели место в подвале административного корпуса центра, расположенного по адресу: улица Профсоюзная, 86, передает РИА Новости.
Огонь был потушен подручными средствами, однако в целях безопасности людей, находившихся в здании, эвакуировали.
В результате инцидента пострадавших нет.