В Киеве заявили, что освобожденные боевики "Азова" вернутся в зону СВО

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Вернувшиеся из Турции боевики батальона "Азов" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация) вернутся к участию в конфликте на Украине, заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Украинскую правду".

"Командир "Азова" Денис Прокопенко, он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые, у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальонной тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные", – сказал он.

Пивненко добавил, что какого-либо запрета на возвращение боевиков "Азова" в зону конфликта нет. Тем не менее заключенные в 2022 году договоренности об их обмене предусматривают обратное.

"Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те – нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет", – сказал он.

На вопрос, когда Прокопенко снова примет участие в конфликте на Украине, Пивненко ответил, что это зависит от обстановки на фронте. Он также предположил, что это может произойти в течение месяца.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении командиров нацбатальона "Азов" на Украину после плена. Речь идет о командире Денисе Прокопенко, исполняющем обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском, замкомандире Святославе Паламаре, майоре Нацгвардии Олеге Хоменко и полковнике Нацгвардии Денисе Шлеге.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия рассчитывает получить разъяснения по передаче Турцией Украине бойцов "Азова". Он также отмечал, что произошедшее является нарушением договоренностей.

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщал, что Анкара дала объяснения российской стороне касательно передачи Киеву главарей нацбатальона "Азов".

Ситуация прояснилась и напряженности в отношениях двух стран больше нет, добавил он и не стал уточнять, когда и при каких обстоятельствах были даны эти объяснения.



Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"