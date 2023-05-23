Советник главы ДНР заявил, что ВС РФ зачищают брошенных украинских боевиков в Артемовске

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

В Артемовске остаются группы брошенных украинских боевиков, которых выявляют в ходе зачистки, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на советника врио главы ДНР Яна Гагина.

"Что касается нахождения каких-то военнослужащих Украины в Артемовске, это не системные части. Чтобы они ни говорили, что они еще пытаются контролировать Артемовск, это не так. Это ложь. Речь, скорее всего, идет о тех военнослужащих либо группах военнослужащих, которых просто забыли и бросили при отступлении", – сказал Гагин.

По словам советника, такие операции носят будничных характер, ВС РФ полностью контролируют город.

Как уточнил экс-представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, потери украинских формирований в ходе обороны Артемовска достигли около 40 тысяч человек. Из них 23 тысячи – убитые, еще 16 тысяч – безвозвратно раненые.

Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Артемовска отрядами ЧВК "Вагнер" в ночь на 21 июня. Уточняется, что штурмовики взяли город под контроль при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск.

Эксперты назвали взятие города крупнейшей военной победой в Европе со времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в Артемовске началось предварительное разминирование. Отмечается, что в городе осталось еще несколько десятков мирных жителей.