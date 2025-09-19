Лидер ЛДПР Слуцкий заявил о проблеме с мигрантами в Новосибирске

Фото: Москва 24

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи Владимира Путина с лидерами парламентских фракций заявил о проблеме с мигрантами в Ленинском районе Новосибирска. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Она рассказал, что недавно был в городе и принял участие в открытии станции метро "Спортивная".

"Но вместе с тем мы выехали в так называемое <...> Хилокское гетто – это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты. Антисанитария, хамство, аморальное поведение", – сказал Слуцкий.

В то же время многие законопроекты ЛДПР в плане нормализации ситуации в сфере миграции уже приняты, подчеркнул он.

На встрече политик предложил парламентским партиям поддержать идею об ограничении на въезд в страну семей мигрантов, у которых нет гражданства России. Он пояснил, что многодетные семьи иностранцев массово приезжают и создают очереди в медицинских и социальных учреждениях.

В свою очередь, Путин отметил, что власть не должна делать вид, что проблемы в сфере миграции не существует. Он назвал это "чувствительной сферой" для россиян, указав на то, что эти вопросы нужно решать и держать в поле зрения "постоянно".

Многие решения по вопросам миграционной политики приняты, но нужно добиваться их исполнения, сообщил президент.