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Политика

19 февраля, 13:36

В Госдуме предложили транслировать заседания в "местах для размышлений"

политика

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Игорь Моляков поднял вопрос о возможности трансляций заседаний в туалетах, сообщает РИА Новости.

Предложение прозвучало в ответ на критику председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Он отметил, что некоторые депутаты отсутствуют в зале во время обсуждения важных вопросов.

В ответ Игорь Моляков отметил обстоятельства, вследствие которых парламентарии могут быть не в зале.

"Я заметил, что здесь имеются места, скажем так, для размышлений. И вот когда обсуждаются важные вопросы, выводите трансляцию и туда. Когда депутат увидит, что важный вопрос, он сможет быстро вернуться в зал. А если он не слышит, значит надо обеспечить трансляцию в эти места", – сказал Моляков.

Предложение поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, однако отметил, что в случае плохого слуха стоит подумать о смене рабочего места.

"Может быть, в туалетах, нет? Давайте туда вынесем. Это можно сделать. Придет время, у нас вообще будет свободное нахождение и у всех будет аппаратура мощная, и чем-то другим будут заниматься и в то же время слушать, и голосовать, и делать", – подчеркнул Жириновский.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон об обязательном обеспечении школьников бесплатным горячим питанием.

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