15 июня, 22:49Политика
ВСУ открыли огонь, когда делегация МАГАТЭ возвращалась с ЗАЭС
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
ВСУ нарушили режим тишины и открыли огонь в момент, когда делегация МАГАТЭ вместе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси возвращалась с Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы "Росэнергоатома" Рената Карчаа.
"Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой", – рассказал Карчаа.
Он уточнил, что членам делегации пришлось переждать обстрел в городе Запорожье. В результате никто не пострадал.
Ранее Рафаэль Гросси сообщал о намерении встреться на Украине с президентом страны Владимиром Зеленским, чтобы представить программу поддержки страны после разрушения Каховской ГЭС.
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