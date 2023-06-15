ВСУ открыли огонь, когда делегация МАГАТЭ возвращалась с ЗАЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

ВСУ нарушили режим тишины и открыли огонь в момент, когда делегация МАГАТЭ вместе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси возвращалась с Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы "Росэнергоатома" Рената Карчаа.

"Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой", – рассказал Карчаа.

Он уточнил, что членам делегации пришлось переждать обстрел в городе Запорожье. В результате никто не пострадал.

Ранее Рафаэль Гросси сообщал о намерении встреться на Украине с президентом страны Владимиром Зеленским, чтобы представить программу поддержки страны после разрушения Каховской ГЭС.



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