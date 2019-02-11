В Москву из Багдада доставили 27 российских детей

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Спецборт МЧС России в воскресенье вечером доставил из Багдада в Москву 27 российских детей, передает РИА Новости. Долгое время дети в возрасте от 4 до 13 лет находились в багдадской тюрьме вместе со своими матерями.

Из аэропорта детей направили в Исследовательский центр здоровья детей, где они пройдут полное обследование, при необходимости им будет назначено лечение.

Сроки вывоза следующей группы детей из Ирака определятся не раньше апреля, заявила журналистам детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она сообщила, что в Россию вывезены уже больше половины детей, осталось еще около 50.

До этого группу российских детей вывезли из Ирака 30 декабря 2018 года. После нескольких дней в медицинском учреждении, дети поехали домой вместе с родственниками и опекунами. 23 ребенка отправились в Дагестан, пятеро – в Чечню, по одному – в Кабардино-Балкарию и в Татарстан.