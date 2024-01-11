США могут продать Косову ракеты Javelin на сумму 75 млн долларов

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Американский Госдепартамент одобрил возможную продажу непризнанному Косову противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму 75 миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона.

Ведомство ответственно за поставки военной техники и оружия в другие страны по межправительственным контрактам. Речь идет о возможной продаже Косову 246 ракет Javelin и 24 облегченных прицельно-пусковых установок.

В конце декабря 2023 года в СМИ писали, что Вашингтон направит в Косово 33 военнослужащих Национальной гвардии штата Айова для участия в миссии Североатлантического альянса.

По данным прессы, американские бойцы будут находиться в республике девять месяцев. Их основными задачами станет осуществление эвакуации воздушными средствами, дозаправка и техническое обслуживание сил США, Сил безопасности Косова (СБК) и коалиции.

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