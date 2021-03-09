В МИД РФ прокомментировали приговоры по делу об убийстве Карлова в Турции

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В министерстве иностранных дел РФ оценили вынесение турецким судом приговора по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова в результате теракта 19 декабря 2016 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Отдаем должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат", – говорится в сообщении.
Там отметили, что отношения между Россией и Турцией прошли тяжелое испытание за последние годы.
"Рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта", – заключили в МИД.
Ранее второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям огласил приговор по делу об убийстве Карлова. Решением суда к пожизненному заключению были приговорены пятеро обвиняемых. В частности, Салиха Йылмаза признали виновным в отдаче приказа на убийство посла. Его приговорили к двум пожизненным срокам.
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