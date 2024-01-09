Габриэль Атталь назначен новым премьер-министром Франции – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Габриэля Атталя новым премьер-министром страны. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

34-летний Атталь ранее был министром образования. Он сменил на этом посту Элизабет Борн, чью отставку накануне принял глава государства.

На своей странице в социальной сети X Макрон поблагодарил ее за "преданность делу и решимость".

Борн занимала должность главы кабмина Франции с мая 2022 года. В Елисейском дворце отметили, что она вместе с остальными членами кабинета министров будут исполнять обязанности до формирования нового состава правительства.