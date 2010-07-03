В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

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Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму. Об этом сообщает RT.

"В то время как МиГ-29 уже пятый год ржавеют на авиабазе "Бельбек" и фактически перестали быть боевыми единицами, для киевских политиков это "незаживающая рана" и постоянное обвинение России если не в агрессии, то по крайней мере якобы в донорстве. И никого не смущает, что в крымской группировке нет МиГ-29 в принципе", – сказал депутат.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины находятся в неудовлетворительном состоянии. Он отметил, что около пяти лет самолетам не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускали приборы и двигатели.

После 2014 года в Крыму осталось несколько десятков украинских кораблей и около десяти МиГ-29. Истребители находятся на авиабазе "Бельбек". Российские военные охраняют ее и обеспечивают пожаробезопасность.